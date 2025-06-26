Довічне ув’язнення заочно отримав рашист, який розстріляв цивільного під час окупації Київщини

За матеріалами Служби безпеки до довічного ув’язнення заочно засуджено ще одного воєнного злочинця рф, який причетний до вбивств цивільного населення під час окупації Київської області у 2022 році.

Йдеться про російського єфрейтора Надбіта Дабаєва – 24-річного заступника командира бойової машини 8-ї мотострілецької роти 37-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил країни-агресора.

Слідчі СБУ встановили, що у березні 2022 року окупант брав участь у захопленні селища Гавронщина Бучанського району.

Тоді він зупинив на вулиці цивільного жителя громади і, погрожуючи автоматом, намагався «вибити» зізнання у нібито причетності потерпілого до Сил оборони України.

Потім рашист затягнув чоловіка до сусідньої будівлі та здійснив йому постріл у голову. Внаслідок вогневого ураження потерпілий загинув на місці.

Крім цього, задокументовано, що, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, Дабаєв вдирався до помешкань місцевих жителів і, тримаючи їх «під прицілом», вимагав «зізнань» у причетності до руху спротиву.

Також рашист викрав у місцевих два авто.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Дабаєва винним за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення засудженого до відповідальності за злочини проти українців.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України