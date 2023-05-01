Дозволяв стихійну торгівлю за хабарі – у Києві затримали начальника відділу РДА

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику відділу однієї з районних державних адміністрацій міста Києва за фактом одержання неправомірної вигоди за «дозвіл» на незаконне здійснення стихійної торгівлі (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець, будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, організував та впровадив злочинну схему отримання незаконної вигоди від осіб, які здійснюють стихійну торгівлю на території одного з районів міста Києва.

З кожного нелегального місця торгівлі підприємці щомісяця мали сплачувати посадовцю від 1 тис. грн і вище в залежності від виду товару, який реалізовується.

У випадку ж відмови від надання грошових коштів торгівців попереджали, що їхні палатки будуть одразу демонтовані.

За результатом багатоетапної спецоперації задокументовано одержання посадовцем неправомірної вигоди від 8 підприємців.

На даний час підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та вирішується питання про його відсторонення від посади.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Встановлюється коло осіб, причетних до корупційного правопорушення.

Викриття протиправної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників ГВ «Д» УЗНД СБУ в м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура