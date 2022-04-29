ДП «Антонов» попередило про шахраїв, які збирають гроші на NFT нібито на відновлення «Мрії»

У ДП «Антонов» попередили про фейковий збір грошей на відновлення літака Ан-225 «Мрія».

Гроші збирають нібито на колекцію NFT, збір відбувається на сайті an225nft.com, що створений компанією AMEDIA.UA, пише LIGA.Tech.

На сайті вказано різні напрямки збору грошей. Перший – це відновлення «Мрії», другий – нібито на потребу ЗСУ. На підприємстві зазначили, що це повідомлення не було погоджено з ними:

«Підприємство не надавало повноважень вказаній компанії на збір коштів для відновлення Ан-225. Ті кошти, які вже надійшли на рахунок підприємства, будуть використані винятково для реалізації проєкту з відбудови «Мрії».

Зараз команда ДП «Антонов» працює над розробкою офіційного сайту з реквізитами, де кожен зможе побачити, скільки коштів залучено на відбудову найбільшого в світі транспортного літака. Там також публікуватиметься звіт.