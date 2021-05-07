ДПСУ оприлюднила запис, на якому підозрюваний контрабандист «фактично зізнається» у вбивстві прикордонника

Убивство начальника відділу прикордонної служби «Ділове» сталося ще у листопаді 2018 року.

У Тячівському районному суді відбулося чергове слухання справи щодо вбивства прикордонника Вадима Березенського.

Учора суд розглянув аудіодокази, зокрема записи телефонних розмов контрабандиста, після скоєння ним смертельного наїзду на начальника відділу прикордонної служби «Ділове». У перемовинах зі своїми спільниками підозрюваний фактично зізнався у скоєному ним злочині, зокрема повідомивши, що він переїхав прикордонника автівкою, інформує пресслужба Державної прикордонної служби.

Це вже сьоме слухання новим суддівським складом після перенесення розгляду справи із Рахівського районного суду. У вересні 2020 року справу почали розглядати заново. За вісім місяців суд п’ять разів збирався для продовження терміну тримання під вартою підозрюваного у вбивстві і лише два рази аби розглянути докази у справі.

Учора суд продовжив термін тримання затриманого під вартою до 4 липня цього року. Наступне засідання на якому можливо будуть заслухані свідки наїзду на офіцера прикордонника, заплановане на 16 червня.