Др 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено наркоділка на Харківщині

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил суд визнав винним військовослужбовця ЗС України у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецпрокурорами у суді доведено, що обвинувачений у червні 2021 року придбав небезпечні психотропи – «мефедрон» та «PVP», а також особливо небезпечний наркотик – «канабіс» з метою подальшого фасування та збуту.

Правоохоронцями проведено огляд місця події (приміщення одного з відділень “Нової пошти”) та обшук за місцем мешкання обвинуваченого, під час яких виявлено та вилучено психотроп “мефедрон” загальною масою 87 г, психотроп «PVP» загальною масою понад 105 г та наркотик «канабіс» загальною масою понад 15 г.

До набрання вироком законної сили обвинувачений тримається під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося Слідчим відділом ВСП ГУ Нацполіції в Харківській області.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил