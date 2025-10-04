Дрон рашистів атакував цивільне авто у Херсоні, тяжкі поранення отримали діти

Також унаслідок атаки постраждала жінка.

Уранці 4 жовтня російські окупаційні війська атакували цивільне авто у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали жінка та двоє дітей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок атаки російського дрона поранень зазнали хлопці, 8 та 17 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, уламкові поранення та перепеломи кісток. Їх у важкому стані доправили до лікарні, де зараз оперують.

Також меддопомогу надають 38-річній жінці. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення стегна.

Також до лікарні звернулась херсонка, котра постраждала через російський обстріл Дніпровського району. У 50-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес.

Медики надали потерпілій необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування. // LB.ua