«Друг просить у борг» – на Житомирщині оголосили підозру злочинній групі шахраїв

Фігуранти використовували фішингові посилання для отримання доступу до сторінок користувачів у соціальних мережах. Зі скомпрометованих акаунтів розсилали прохання позичити гроші. Зловмисники підозрюються у зламі близько тисячі акаунтів.

Протиправну діяльність групи викрили співробітники кіберполіції у Житомирській області, спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками регіонального підрозділу СБУ наприкінці минулого року.

Шахрайську схему налагодили троє чоловіків у віці 24-26 років. Фігуранти пропонували користувачам роботу в інтернеті, а тим, хто зацікавився пропозицією, надсилали фішингове посилання нібито для авторизації. За посиланням громадяни вказували дані для входу в облікові записи, які автоматично ставали відомі зловмисникам. Отримавши доступ до сторінок, змінювали паролі.

Далі від імені зламаних користувачів розсилали прохання про позику. Аби не викликати підозри, просили невеликі суми, близько 200 гривень.

Встановлено, що учасники злочинної групи скомпрометували близько тисячі акаунтів соцмереж.

В оселях фігурантів було проведено обшуки. Вилучено мобільні телефони та sim-карти, які використовувалися у протиправній діяльності.

Фігурантам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне їм може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України