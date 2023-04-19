Другого організатора вечірок, де знущалися з дівчат, знову взято під варту. Заставу збільшено

Київський апеляційний суд 18 квітня взяв під варту ще одного учасника вечірок, де принижували дівчат, і збільшив для нього заставу до 600 тисяч гривень.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За словами Нєбитова, 22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО.

Це вже другий учасник вечірок, якого повернули під арешт. Перед тим 17 квітня одного з хлопців взяли під варту під час засідання Київського апеляційного суду. Розмір застави для нього теж збільшили — до 536 800 гривень.

Начальник Нацполіції Київщини нагадав, що поліцейські ще 1 лютого оголосили про підозру молодикам, які доводили дівчат до стану безпорадності та змушували виконувати непристойні дії.

Що відомо про справу?

На початку лютого ведуча та засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко опублікувала допис про компанію хлопців, які влаштовують вечірки, запрошують туди дівчат, «накачують» алкоголем і, ймовірно, наркотиками, а потім знімають їх непритомними. Після цього в Instagram і закритих групах у Telegram публікують відео й фото інтимних органів непритомних дівчат, а також сцени їхнього ґвалтування.

Правоохоронці встановили фігурантів і місця їхнього перебування та провели обшуки. За даними слідства, на одній із таких вечірок підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали алкоголь. Як розповідають правоохоронці, зловмисники вчинили стосовно потерпілої сексуальне насилля, знявши все на мобільний телефон. Того ж дня відзнятий матеріал вони розмістили в соціальній мережі.

Також слідчі встановили, що іншого дня організатор вечірок умовив неповнолітню взяти участь у стримі «блогерської вечірки». Дочекавшись, коли дівчина сп’яніє від алкоголю, він теж вдався до сексуального насилля.

На початку лютого правоохоронці повідомили про підозру в розповсюдженні порнографічного контенту блогеру Андрію Ярині (організатору) та Ярославу Домбровському, якого слідчі називають спільником.

А 22 березня третьому фігуранту оголосили про підозру у вчиненні сексуального насильства групою людей або сексуального насильства щодо неповнолітньої людини (ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу). За це загрожує від 5 до 7 років тюрми.

Таку ж підозру додатково отримав організатор вечірки.

У березні стало відомо, що двоє підозрюваних учасників вечірок у Києві, де знущалися з дівчат, вийшли під заставу по 402 тисячі гривень кожен. // hromadske