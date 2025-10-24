Другий етап спецоперації «Матадор»: поліцейські ліквідували залишки української гілки міжнародної злочинної організації, яка викрала понад півсотні елітних авто в Євросоюзі

Українська ланка забезпечувала функціонування злочинної схеми. Її учасники підшуковували осіб, які мали дозвіл на виїзд за кордон, забезпечували їх підробленими документами, банківськими картками та коштами для поїздок.

Після цього завербованих громадян відправляли до країн ЄС, де на їхні документи оформлювали договори оренди елітних автомобілів у прокатних компаніях без наміру їх повернення. Викрадені машини перевозили до спеціально обладнаних місць, переобладнували, змінювали номери двигунів і реалізовували як нові в країнах близького Сходу та Азії. Після повернення в Україну виконавцям виплачували грошову винагороду.

На першому етапі спецоперації, який відбувся навесні минулого року, на території Франції, Іспанії, Німеччини, Латвії та України в межах спільної оперативної групи Європолу поліцейські цих країн затримали основних організаторів міжнародної мережі, серед яких — громадяни кількох держав, у тому числі й українці. Правоохоронці ліквідували центральну координаційну ланку синдикату, що відповідала за логістику, легалізацію викрадених авто та їхній подальший збут у країнах Азії.

У межах другого етапу слідчі Головного слідчого управління у взаємодії з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції провели десятки обшуків на території України. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, підроблені посвідчення водія, банківські картки, чорнові записи з іменами підставних осіб та інші докази протиправної діяльності.

За результатами розслідування координатору роботи української ланки, вербувальниці підставних осіб, яка забезпечувала їх підробленими документами, особі, що здійснювала пошук та бронювання транспортних засобів для незаконного заволодіння, перекладачці, що супроводжувала фігурантів за кордоном, а також трьом підставним особам, які безпосередньо укладали фіктивні договори оренди транспортних засобів, повідомлено про підозру.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — пособництво у незаконному заволодінні транспортним засобом, учиненому організованою групою, організація виготовлення та використання підроблених документів, а також пособництво у виготовленні підроблених документів та їх використання.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора поліцейські продовжують викривати міжнародні злочинні мережі, які намагаються приховати сліди своєї протиправної діяльності за кордоном.

За матеріалами Головного слідчого управління

та Департаменту стратегічних розслідувань

Національної поліції України