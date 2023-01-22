дружина полтавського поліцейського дала відсіч раніше судимому зловмиснику, який вдерся у будинок її батьків

Нині чоловік, який проник до будинку полтавської родини (!) в якому відпочивали діти), під вартою. Слідчі поліції інкримінують зловмиснику з кримінальним минулим замах на відкрите заволодіння чужим майном, вчинений в умовах війни. Як стало відомо в процесі досудового розслідування, на «рахунку» 52-річного фігуранта ще кілька майнових злочинів, вчинених у Полтаві.

Подія, що змусила тендітну жінку вступити у протистояння з досвідченим злочинцем, відбулася в одному з мікрорайонів обласного центру 10 січня. Того дня Дар’я Добряк разом з трьома маленькими дітьми гостювала в приватному будинку своїх батьків.

Дар’я пригадує як близько 13-ї з мамою заглянули до кімнати, де спав її трирічний син, і побачили невідомого чоловіка з ножем у руці. Тієї миті жінка ледь не зомліла від страху, який «паралізував» розум і тіло… Спочатку вона розраховувала на допомогу батька, який займався господарськими справами у дворі. Вона кричала щосили, щоб він почув і відвернув лихо… Однак, коли почула від чужинця жахливі слова «твого сина вже немає» надію на сторонню допомогу довелося відкинути. Сліпий страх витіснив материнський інстинкт – захистити дітей. Дар’я зрозуміла, що потрібно діяти самій, а не розраховувати на інших.

«Я за ним (зловмисником) бігала, ганялася – не давала йому втекти. Навіть не здогадувалася, що я така сильна…» – зізналася молода матір.

Жінка поставила собі за мету – втримати небезпечного чужинця (можливо озброєного ножем) та передати чоловіку-поліцейському, якому зателефонували за першої ж нагоди. Материнську лють підбурювала думка про те, що невідомий міг нашкодити її синочку.

Дмитро Добряк, начальник чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського райуправління, пригадує як через поганий мобільний зв’язок почув від дружини незрозумілі обривки фраз «тут… до нас… невідомий… вдарив… Луки немає…» і плач дружини. Офіцер серцем відчув лихо і миттю вирушив на допомогу рідним.

Поки Дмитро на власному автомобілі долав дорожні затори, Дар’я затято намагалася втримати зловмисника. На жаль, сили були нерівними — чоловікові зрештою вдалося втекти.

«Я його (незнайомця) ловила, не давала перелізти через паркан. Але на третій раз він сильно вдарив мене у живіт… Я впала, а він побіг земельними ділянками сусідів у бік дороги», – зауважила жінка.

Переконавшись, що синочок не постраждав, Дар’я повернулася до пошуків зловмисника в надії, що приїде Дмитро і ця історія нарешті закінчиться.

Як з’ясувалося, батько Дар’ї (який працював на іншому кінці земельної ділянки) таки чув крики, але не міг припустити, що вони лунають з його будинку. Бо, як пояснив, нетипова для їх дружної родини ситуація. А зрозумів, що відбувається щось погане, коли до нього прибігла дружина з найменшою онукою на руках і розповіла жахливу новину: «У будинку чужий чоловік і немає середнього внука…»

Олександр Павлович все кинув та вибіг на вулицю, куди подалася донька. Він розповів:

«Вона була у шкарпетках та кофті… А вже за кілка десятків метрів з боку сусідських городів, побачили чоловіка, який перелазив через паркан. Я взяв його за шкірку та привів у двір нашого будинку. А далі приїхав зять та була робота поліції, які взяли цю ситуацію під контроль».

Безстрашна молода матір, яка вважала, що захищає своїх дітей від озброєного злочинця підкреслила:

«Це все тривало лише 10 хвилин, а таке як вічність».

На щастя, побоювання Дар’ї щодо наявності у зловмисника ножа, не підтвердилися. Але вона та її рідні цього не знали напевно і сприймали його погрози, як реальну небезпеку. Олександр Павлович побажав, щоб нікому не довелося відчути такого страху за своїх рідних.

Чоловік наголосив:

«Ми не знали хто він, з чим до нас прийшов, що у нього в кишенях та у душі. Дай Боже, щоб у нас (в українському суспільстві – уточнення) було більше добра, а не злості, щоб розраховували на свої сили, а не лізли до чужих людей».

Як повідомив Роман Сипко, т.в.о. начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 (Київський район) Полтавського райуправління, за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України – закінчений замах на відкрите заволодіння чужим майном, поєднаний з проникненням у житло, вчинений повторно, в умовах воєнного стану. Встановлено, що чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.

Він уточнив:

«За погодженням з Полтавською окружною прокуратурою, фігуранту вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. На даний час триває досудове розслідування за фактами ще двох крадіжок, які підозрюваний вчинив напередодні новорічних свят та на початку 2023 року».

Керівництво обласної поліції відзначило відвагу та мужність батька і доньки, які дали рішучу відсіч зловмиснику, не зважаючи на можливу небезпеку. За допомогу у затриманні серійного злодія та грабіжника у Главку поліції Полтавщини їм вручили Подяки.

Відділ комунікації поліції Полтавщини