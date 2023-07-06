Дружину депутата Одеської облради та її спільників підозрюють у привласненні коштів під час капремонту вуличного освітлення

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом членам організованої злочинної групи за фактами привласнення бюджетних коштів, службового підроблення та фальсифікації документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, дружина одного з депутатів Одеської обласної ради розробила схему незаконного збагачення за рахунок коштів держави під час капремонту вуличного освітлення та інших будівельних робіт у населених пунктах територіальних громад Одещини.

До свого «бізнес-плану» підозрювана залучила голову однієї з селищних рад у колишньому Великомихайлівському районі та директора підконтрольного їй підприємства-підрядника.

За цією схемою спільники суттєво завищили вартість обладнання та обсяг виконаних робіт за договорами підряду шляхом внесення до актів недостовірної інформації.

Отримані на підставі підроблених офіційних документів на банківські рахунки підконтрольного підприємства бюджетні кошти переводились у готівку та витрачались на власний розсуд.

У такий протиправний спосіб підозрювані заволоділи понад 7 млн грн.

Наразі проводиться комплекс судових експертиз для встановлення повної суми завданих бюджету збитків. За попередніми даними, завдані злочинною групою збитки перевищують 24 млн грн.

Триває проведення слідчих дій з метою встановлення інших учасників групи, причетних до незаконного заробітку.

Також правоохоронці перевіряють факти можливої причетності до зазначеної оборудки чоловіка організаторки схеми – депутата Одеської облради.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Офіс Генпрокурора