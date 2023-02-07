Дружину колишнього народного депутата України підозрюють у фінансуванні Росгвардії та МВД РФ

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратура викрито схему фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Наразі заочно повідомлено про підозру одній з організаторів схеми – дружині колишнього народного депутата України, лідера забороненої в Україні партії «ОПЗЖ», який позбавлений українського громадянства, а також ще одній учасниці схеми.

За даними слідства, підозрювана є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємств у Ялті, які проводили фінансові операції на користь РФ.

Учасники схеми переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВД РФ в окупованому Криму. Під виглядом сплати податків і зборів за нібито охорону нерухомості на території анексованого півострова вони перерахували на користь країни-агресора понад 10 млн грн.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості, офісах київських компаній та за адресами проживання топменеджерів виявлено документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, печатки, банківські картки та гроші, які використовувалися у незаконній діяльності.

Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Івано-Франківської області та Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам київських компаній, причетних до злочинної схеми.

Офіс Генпрокурора