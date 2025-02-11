ДТП в Охтирському районі – водій загинув, четверо травмовані (фото)

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Зіткнення двох автомобілів призвело до тяжких наслідків. На місці події працювали слідчі, криміналісти та патрульні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, близько 17:30, на автодорозі Суми-Полтава між населеними пунктами Боромля та Тростянець. Як попередньо з’ясували правоохоронці, 41-річний водій автомобіля Opel Astra, рухаючись у напрямку Охтирки, допустив виїзд на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg під керуванням 51-річного чоловіка. В обох транспортних засобах перебували пасажири.

Внаслідок автопригоди водій Opel Astra від отриманих травм помер на місці події, а двох його пасажирів ушпиталили. Керманича Volkswagen Touareg та його пасажира також доставили до медичного закладу з травмами різного ступеня.

Поліцейські вилучили транспортні засоби та помістили їх на штрафмайданчик на час розслідування.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Слідство триває.

Поліція закликає водіїв бути максимально уважними на дорозі, дотримуватися швидкісного режиму та правил маневрування. Пам’ятайте, що порушення ПДР може коштувати життя!

Відділ комунікації поліції Сумської області

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