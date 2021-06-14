ДТП з 5 загиблими — на Полтавщині до 9 років позбавлення волі засуджено водія мікроавтобуса

За публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури жителя Запорізької області судом визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Лубенським міськрайонним судом Полтавської області водія позбавлено волі на 9 років, а також права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

У суді доведено, що у лютому 2019 року чоловік, здійснюючи перевезення пасажирів мікроавтобусом, порушив Правила дорожнього руху, змінив напрямок руху і виїхав за межі проїзної частини. Унаслідок цього транспортний засіб перекинувся, що призвело до трагедії – п’ятеро жителів Запорізької області, які перебували в салоні автобуса, загинули на місці події.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури