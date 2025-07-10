ДТП з двома загиблими біля с. Княжий міст на Львівщині – водія затримано (фото)

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Сьогодні вранці на автодорозі «Львів – Шегині» неподалік с. Княжий міст трапилася ДТП.

За попередньою інформацією, 23-річний водій Audi A4 не впорався з кермуванням, виїхав за межі проїжджої частини та в’їхав у дерево. Від удару авто перекинулося.

Внаслідок аварії загинули дві пасажирки віком 26 та 23 роки. Ще одна 22-річна пасажирка та водій отримали травми різного ступню тяжкості.

Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування – Головне управління Нацполіції у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури