ДТП з двома загиблими біля с. Княжий міст на Львівщині – водія затримано (фото)
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
Сьогодні вранці на автодорозі «Львів – Шегині» неподалік с. Княжий міст трапилася ДТП.
За попередньою інформацією, 23-річний водій Audi A4 не впорався з кермуванням, виїхав за межі проїжджої частини та в’їхав у дерево. Від удару авто перекинулося.
Внаслідок аварії загинули дві пасажирки віком 26 та 23 роки. Ще одна 22-річна пасажирка та водій отримали травми різного ступню тяжкості.
Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування – Головне управління Нацполіції у Львівській області.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури