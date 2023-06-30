Дурять не тільки військових: аферист ошукував з «обмундируванням»… священнослужителів

Поліцейські Хмельниччини просять відгукнутися потерпілих від дій шахрая.

Чоловік розмістив в одній із соціальних мереж оголошення про пошив на замовлення церковного одягу для священнослужителів. Під різними приводами шахрай вимагав від замовників повну передплату за послуги після чого зникав зі зв’язку, а аккаунти клієнтів блокував.

Наразі працівники поліції встановили п’ятьох потерпілих, яких зловмисник ошукав на загальну суму понад 260 тисяч гривень. Ймовірно, це не остаточний перелік осіб, які постраждали від подібних шахрайських дій.

Працівники відділу протидії шахрайствам УКР ГУНП в Хмельницькій області продовжують працювати над встановленням осіб усіх потерпілих і у зв’язку з цим просять звернутися на лінію 102 або за номером телефону +380986672943 усіх, хто володіє інформацією з цього приводу, та громадян, які могли постраждати від зазначеної шахрайської схеми.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області