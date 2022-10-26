Душили та відібрали 380 тисяч гривень: у Києві затримали групу розбійників

Виявилось, що гроші, якими заволоділи фігуранти – збереження сина потерпілої, який перебуває у полоні російських окупантів. За скоєне їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про розбійний напад жінку у хостелі на вулиці Декабристів. На місце події оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу, співробітників карного розшуку та лікарів.

Як розповів начальник управління карного розшуку столичної поліції Сергій Махно, у ході оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили обставини злочину та затримали двох чоловіків, причетних до розбою – це 25-річний уродженець Сумщини та 47-річний мешканець Харкова:

«Ми встановили, що потерпіла переїхала до Києва з Херсонщини через бойові дії. Зловмисники проживали в тому ж хостелі, що і потерпіла та знали про те, що вона мала при собі збереження сина, який перебуває з лютого місяця у полоні російських окупантів. Чоловіки змовились про скоєння злочину і доки один з них душив жінку, внаслідок чого вона втратила свідомість, інший забрав пакет з 380 тисячами гривень».

Правопорушників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пакет з грошима потерпілої було виявлено та вилучено в кімнаті, де проживали фігуранти.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловікам загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва