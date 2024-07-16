Душив, погрожував ножем та вимагав гроші: жителя Сарненського району затримали за розбійний напад на жінку

Повідомлення про злочин до поліції надійшло близько другої години ночі 13 липня.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що напередодні 44-річна жителька одного із сіл району познайомилася із 34-річним жителем Рокитного, та за місцем свого проживання разом розпивали алкоголь. Під час застілля чоловік раптово почав душити жінку подушкою, а потім, погрожуючи ножем, вимагав гроші. Потерпіла змогла вирватись та прибігла до сусідів, а нападник утік.

На пошуки зловмисника орієнтували екіпажі поліції та оперативників: вже за кілька годин його затримали за 20 км від місця скоєного злочину.

34-річного жителя смт Рокитне слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України.

За процесуального погодження прокуратури йому повідомили про підозру за фактом нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненого в умовах воєнного стану за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Сарненський районний суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Рівненської області