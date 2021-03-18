Два человека приговорены к 7 и 9 лет лишения свободы за похищение врача-онколога

Святошинский районный суд Киева признал виновными двух лиц за похищение с собственного двора врача-онколога и содержание ее в арендованном гараже, требуя у родственников 200 тысяч долларов выкупа за ее освобождение. Лица приговорены к 7 и 9 лет лишения свободы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

“При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора приговором Святошинского районного суда города Киева двое человек признаны виновными в похищении человека, краже, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 УК Украины). Им назначено наказание — семь и девять лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуроры в суде доказали, что осенью 2017 года мужчина и женщина, действуя по предварительному сговору, похитили из собственного двора врача-онколога и удерживали ее в арендованном гараже, требуя у родственников 200 тысяч долларов США выкупа за ее освобождение. Кроме того, они угнали автомобиль и личные вещи потерпевшей.