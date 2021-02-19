Два директори ТОВ підозрюються у бездозвільному використанні в аеропорту Одеси обладнання з іонізуючим випромінюванням

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом особам у незаконному придбанні, використанні та передачі радіоактивних матеріалів – джерел іонізуючого випромінювання, вчинених повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 265 КК України).

За даними слідства, директори товариств передали в суборенду ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» два промислові рентгенотелевізійні інтроскопи «Rapiscan 620XR», які були встановлені, змонтовані та введені в експлуатацію на території Центрального аеропорту м. Одеса.

При цьому обладнання, що генерує іонізуюче випромінювання, використовувалося без передбаченого законом дозволу. Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки України заборонено здійснювати купівлю, продаж, оренду, володіння, використання, отримання, передачу, введення в експлуатацію, експлуатацію, перевезення, зберігання джерел іонізуючого випромінювання без передбаченого законодавством дозволу.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора