Два роки ув’язнення за проросійську пропаганду – в апеляційному суді затверджено вирок священнику УПЦ (мп)

За принципової позиції Вінницької обласної прокуратури Вінницьким апеляційним судом залишено в силі вирок Вінницького районного суду, яким священнослужителя УПЦ (мп) засуджено до 2 років позбавлення волі за розповсюдження антиукраїнських матеріалів та заперечення збройної агресії росії (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Прокурор у суді довів, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну колишній настоятель кількох храмів УПЦ (мп) на Вінниччині активізував проросійську інформаційну діяльність в інтернеті.

Протиправні матеріали засуджений публікував через власний акаунт у забороненій російській соцмережі «вКонтакте», а також у створеній ним групі релігійного спрямування в телеграмі.

Серед поширеного священником контенту переважали наративи московської патріархії щодо насильницької зміни і захоплення державної влади в Україні та представлення збройної агресії російської федерації як внутрішнього громадянського конфлікту.

Чоловіка було затримано у листопаді 2023 року, а у січні 2024 року його засуджено до 2 років позбавлення волі.

Сторона захисту в апеляційній інстанції клопотала про пом’якшення покарання підсудному, а саме – застосування іспитового строку. Однак, врахувавши доводи прокурора, апеляційний суд залишив у силі вирок першої інстанції.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури