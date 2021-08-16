Дві майнингові ферми з відеокартами затримали закарпатські митники на КПП «Тиса»

Дві майнингові ферми з 12 відеокартами виявили митники у багажному відділенні автомобіля громадянина Німеччини, який прямував до Угорщини.

Про це Суспільному 16 серпня розповіла речниця Закарпатської митниці Держмитслужби Вікторія Сенгетовська.

З її слів, чоловік переконував інспекторів у тому, що не переміщує «зеленим коридором» товари, які підлягають декларуванню та сплаті податків.

«Утім, при перевірці багажного відділення авто митники виявили 2 майнинг ферми з 12 відеокартами, які іноземець вирішив не вказувати у декларації, щоб не сплачувати митні платежі. Виявлений товар, хоч і був у користуванні, значно перевищує дозволену митним законодавством суму – 500 євро і до 50 кг за ввезення на митну територію України товару без оподаткування», — сказала речниця.

Вона додала, що в інтернет мережі нова майнингова ферма коштує понад 300 тис.грн, а приблизна ціна б/у – 5 тисяч доларів.

Відносно іноземця склали протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ, яка передбачає накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також конфіскацію обмеженого до переміщення через кордон товару.