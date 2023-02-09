Дві мешканки Куп’янська співпрацювали з окупантами і збирались вчити дітей за російськими стандартами

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури викрито двох мешканок м. Куп’янськ, які допомагали окупантам впроваджувати освіту за стандартами держави-агресорки. Обом жінкам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ 45-річна жінка вирішила співпрацювати з представниками зс рф та добровільно обійняла посаду «заместителя начальника» у так званому «Отделе образования ВГА Купянского района Харьковской области».

Колаборантка проводила наради з колективом, погоджувала найм нових співробітників у відділ, визначала розмір їх заробітної плати та підписувала відповідні документи.

Крім того, жінка організовувала виїзд вчителів до рф для проходження перекваліфікації та переатестації, надавала вказівки на впровадження у навчальних закладах підручників російською мовою, а також надавала підлеглим працівниками методичні та консультаційні матеріали щодо впровадження освітніх стандартів держави-агресорки в навчальних закладах.

Колаборантку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади та у вчиненні дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресорки у закладах освіти (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 111-1 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інша підозрювана — 54-річна жінка, яку окупанти призначили «виконуючою обов’язки директора» у закладі освіти під назвою «Государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Хамушина» г. Купянска», створеному на базі ліцею, розташованого в Куп’янську.

«Керівниця» навчального закладу організувала видачу учням підручників за російськими програмами навчання та наказала педагогічному колективу викладати предмети на російській мові. Крім того, вона організувала проходження викладачами курсів підвищення кваліфікації в м. Курськ рф для перепідготовки за стандартами та програмами рф.

Жінці повідомлено про підозру у проведенні діяльності, спрямованої на впровадження стандартів освіти держави-агресорки у закладі освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура