Дві подруги з Краматорська «зливали» інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації та рух ЗСУ на Донечинні

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури двом жителькам Донеччини повідомлено про підозру у державній зраді та поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, проросійськи налаштована жителька Краматорська була завербована представником спецслужб РФ.

На виконання завдань свого куратора через месенджер вона регулярно повідомляла співробітнику сил спеціальних операцій головного управління генерального штабу ЗС РФ інформацію про результати ракетних ударів, нанесених ЗС РФ по населених пунктах Донецької області. Також дані про місця дислокації, рух, кількість особового складу та техніки ЗСУ на території Донеччини для подальшого їх артилерійського обстрілу.

Допомагала їй у цьому подруга, теж жителька Краматорська. Жінки усвідомлювали, що зібрана ними і передана інформація буде використана ворогом для подальшого проведення розвідувально-підривної діяльності на шкоду державній безпеці України.

Обох прихильниць «руського міра» затримано. Їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора