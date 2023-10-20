Дві військовослужбовиці з Рівненщини підозрюються в незаконному отриманні “бойових” виплат на 2 млн гривень

Державне бюро розслідувань повідомило про двох жінок, що є військовослужбовцями, які під час війни незаконно отримали бойові виплати і не з’являлись на службі.

За даними слідства, жінки розпочали службу в одній з військових частин Рівненської області в березні 2022 року. Військовослужбовця стала заступницею командира роти з морально-психологічного забезпечення, своєю чергою, її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу.

Проте, лише протягом перших трьох місяців свого призову, жінки припинили відвідувати місце роботи, хоча їх заробіток надалі надходив у повному обсязі.

Чи отримали жінки покарання?

Згідно з офіційними записами:

донька відбувала службу при кордоні України і Білорусі та отримувала надбавку в розмірі приблизно 50 тисяч гривень;

мати, як стверджувалось, знаходилася на сході країни і отримувала щомісячну виплату в розмірі 120 тисяч гривень.

До виявлення цього факту правоохоронцями, загалом, жінкам було неправомірно нараховано майже 2 мільйони гривень.

Не зважаючи на це, жінки нескромно продовжували проводити життя в місті, відвідуючи фітнес-центри та спа-салони, де їх нерідко помічали знайомі, які мали повну впевненість, що вони мають залишатися на службі. А поки ці жіночки розважались як могли, прості люди думали як допомогти військовослужбовцям, брали кредити для військовослужбовців та збирали донати.

Зараз, у цьому військовому підрозділі, посаду заступника командира займає батько дівчини та колишній чоловік жінки, яка є заступницею командира роти. За оперативною інформацією, колишнє подружжя продовжує разом жити. Цікаво, що розлучення було оформлене штучно для того, щоб просунутися по кар’єрній драбині та уникнути конфлікту інтересів.

Жінок підозрюють у самовільному виході зі складу військової частини під час воєнного стану, згідно зі статтею 407 частини 5 Кримінального кодексу України. І поки український народ активно слідкує за зборами та донатами для ЗСУ, та іноді навіть бере кредити для допомогти воїнам, https://minfin.com.ua/ua/credits/online/, інші дозволяють собі жахливі речі.

За порушення цієї статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на від 5 до 10 років.