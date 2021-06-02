Дві жительки Рівного, змогли ошукалти банки на понад два мільйони гривень

Група слідчих Рівненського районного управління поліції закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно двох жительок Рівного, обвинувачених за шістьма статтями Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили, що злочинний план розробила 43-річна жителька Рівного, залучивши до його реалізації 66-річну рівнянку та 43-річного жителя Рівненського району.

Так, 66-річна рівнянка викрала паспорт у своєї знайомої-однолітки. У подальшому зловмисники здійснили заміну фото у паспорті та придбали два товариства, які тривалий час не здійснювали будь-якої господарської діяльності. Впродовж шести місяців 2019 року жінка отримала у трьох філіях банків кредитні грошові кошти на загальну суму 2 мільйони 166 тисяч гривень.

Дії трьох зловмисників слідчі кваліфікують за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Обом рівнянкам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, а матеріали кримінального провадження за фактами вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб днями скерували до суду.

Максимальне покарання, яке може загрожувати обвинуваченим — до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відомо також, що 43-річна рівнянка наразі — підсудна. Кримінальне провадження за фактом вчиненого нею шахрайства розглядається у суді Львівської області.

Досудове розслідування відносно третього учасника злочинної групи — 43-річного квасилівчанина триває. Йому також повідомили про підозру та вручили її родичам, оскільки сам чоловік переховується від органів слідства й наразі перебуває у розшуку.

Відділ комунікації поліції Рівненської області