Двісті тисяч доларів США за призначення на посаду – у Полтаві колишнього правоохоронця викрито на шахрайстві (ФОТО)

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури колишнього працівника правоохоронного органу викрито на шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, особа шляхом обману намагалася заволодіти 200 тис. доларів США за допомогу жителю Полтави у працевлаштуванні на керівну посаду в Північно-Східне міжрегіональне головне управління Державної інспекції містобудування України.

Під час передачі коштів чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури