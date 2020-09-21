Двое аферисток обменяли 130 тысяч гривен николаевца на сувенирные «деньги»

Потерпевший обратился в полицию Центрального района 18 сентября. Мужчина рассказал, что ему домой позвонила женщина, которая, представившись сотрудницей банка, сообщила о том, что к нему направлены представители финучреждения для проведения обмена старых денежных купюр на новые.

Мужчина отдал незнакомкам 130 тысяч гривен, а взамен получил сувенирные купюры. О том, что деньги ненастоящие, пенсионер увидел уже, когда мошенницы ушли.

Следователи Центрального отдела полиции по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас полицейские принимают меры по установлению и задержанию аферисток, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. // mk.mk.ua