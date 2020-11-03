Двое чиновников требовали взятки за непрепятствование реконструкции объекта «Большой стройки»

В Закарпатской области двух должностных лиц разоблачено на взятке за беспрепятственную реконструкцию объекта «Большого строительства».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Закарпатской областной прокуратуры.

Двое чиновников требовали взятки за непрепятствование реконструкции объекта "Большой стройки"

“… на вымогательстве и получении взятки в более полумиллиона гривен разоблачен один из заместителей председателя Закарпатского облсовета и сотрудник Управления ГАСК в Закарпатской области”, — говорится в сообщении.

Известно, что за указанные средства лица должны были способствовать реконструкции клуба в с. Мокрая Перечинского района с последующим возведением на его базе социально-культурного центра в рамках проекта “Большая стройка”, сообщили в прокуратуре.

Отметим, что из государственного бюджета на этот объект выделено 5,6 млн грн. Часть из этой суммы главный подрядчик уже получил, после чего указанные должностные лица потребовали у него 560 тыс. грн взятки за обеспечение беспрепятственного строительства, говорится в сообщении.

Совместно с сотрудниками ВБКОЗ УСБУ в Закарпатской области и следователями областного управления Нацполиции должностных лиц задержано в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.

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