Двое чиновников требовали взятки за непрепятствование реконструкции объекта «Большой стройки»

В Закарпатской области двух должностных лиц разоблачено на взятке за беспрепятственную реконструкцию объекта «Большого строительства».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Закарпатской областной прокуратуры.

“… на вымогательстве и получении взятки в более полумиллиона гривен разоблачен один из заместителей председателя Закарпатского облсовета и сотрудник Управления ГАСК в Закарпатской области”, — говорится в сообщении.

Известно, что за указанные средства лица должны были способствовать реконструкции клуба в с. Мокрая Перечинского района с последующим возведением на его базе социально-культурного центра в рамках проекта “Большая стройка”, сообщили в прокуратуре.

Отметим, что из государственного бюджета на этот объект выделено 5,6 млн грн. Часть из этой суммы главный подрядчик уже получил, после чего указанные должностные лица потребовали у него 560 тыс. грн взятки за обеспечение беспрепятственного строительства, говорится в сообщении.

Совместно с сотрудниками ВБКОЗ УСБУ в Закарпатской области и следователями областного управления Нацполиции должностных лиц задержано в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.