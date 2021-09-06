Двое мужчин убили женщину, которая жила в палатке на столичной Оболони

Полиция Киева обращается к гражданам с просьбой помочь установить их местонахождение.

Правоохранители разыскивают мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве женщины на столичной Оболони.

Как сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть столичной полиции от местного жителя поступила информация о том, что на улице Приречной он обнаружил тело женщины без признаков жизни.

Сейчас правоохранители опросили заявителя и вероятных свидетелей происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, уже установили личность потерпевшей — это 37-летняя уроженка Черниговщины, которая приезжала в столицу на подработку. Женщина жила в палатке вблизи водоема, где прохожий и обнаружил ее с травмой головы и без признаков жизни.

«По показаниям свидетелей, мы составили фоторобот одного из мужчин, который может быть причастен к данному преступлению: на вид ему 60-65 лет, рост примерно 175-180 см, худощавого телосложения, смуглый, глаза светлые, имеет седые волосы и седую бороду, из явных особых примет — на верхней челюсти имеет только несколько коренных зубов. Ориентировки относительно другого злоумышленника: возраст около 25-35 лет, рост примерно 175-180 см, спортивного телосложения, короткая прическа, волосы темного цвета, лицо круглое», — сообщил Худяков.

Следователем Оболонского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция Киева обращается к гражданам, кто располагает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой позвонить по телефонам: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 или на спецлинию 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.