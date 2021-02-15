Двох адвокатів та нотаріуса судитимуть за спробу провернути аферу з державним приміщенням на вул. Банковій

За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури № 7 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно трьох осіб, які на підставі підроблених документів заволоділи державним приміщенням на вул. Банковій в м. Києві та намагалися його продати (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, приватний нотаріус та двоє адвокатів, один з яких колишній народний депутат України, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, здійснили незаконну перереєстрацію права власності на житлове приміщення по вул. Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю.

Заволодівши приміщенням, учасники групи намагалися продати його громадській організації за 130 тисяч доларів США.

Одного з підозрюваних (колишнього нардепа) правоохоронці затримали безпосередньо на місці вчинення злочину при спробі укласти договір купівлі-продажу цього майна. Також з’ясувалося, ще інший учасник групи у ході оборудки використовував підроблений паспорт громадянина України на чуже ім’я.

За результатами розслідування обвинувальний акт відносно згаданих осіб скеровано до суду для розгляду по суті.

Квартиру заарештовано та фактично передано Державному управлінню справами.

Заходи з викриття злочину здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУБКОЗ СБ України.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура