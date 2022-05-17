Двох бойовиків так званої «ЛНР» засуджено до 10 та 8 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури засуджено до позбавлення волі двох громадян України за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, у період часу з 21 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 року 40-річний мешканець Луганщини добровільно вступив до лав «НЗФ ЛНР», а саме до «4 ОМСБр Народної міліції ЛНР» окупаційної адміністрації РФ, де обійняв посаду «оператора-навідника». Згодом, з 22 червня 2016 року по 23 лютого 2022 року чоловік вступив до лав «2 ОМСБр Народної міліції ЛНР», де був призначений на посаду «механіка-водія». За «службу» фігурант отримував щомісячну грошову винагороду.

Крім того, у період часу з 21 червня 2020 року по 21 червня 2021 року 29-річний мешканець Луганщини добровільно вступив до лав «2 ОМБР 2 АК Народної міліції ЛНР» окупаційної адміністрації РФ, де зайняв посаду «помічника АГС» — структурної частини «Народної міліції ЛНР».

Обвинувачені брали активну участь у збройному супротиві силам АТО та ООС.

За принципової позиції прокурорів Першотравенський міський суд Дніпропетровської області визнав чоловіків винними та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі без конфіскації майна першому фігуранту, і, відповідно, 8 років позбавлення волі без конфіскації майна — другому.

Наразі вироки не набрали законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури