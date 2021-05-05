Двох братів підозрюють у збуті конфіденційної інформації відносно 32 млн. громадян

Оболонською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру двом особам за фактом збуту конфіденційної інформації з баз даних (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України).

Згідно з матеріалами кримінального провадження, на початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), вступивши у змову з працівниками банківських установ та державних органів, отримували від них інформацію про понад 32 мільйона громадян України з різних баз даних, з метою подальшого її збуту зацікавленим особам.

У подальшому, працюючи на одному із столичних ринків, підозрювані під виглядом продажу комп’ютерних ігор, збували отриману інформацію про громадян.

У ході обшуків за місцем роботи та проживання братів правоохоронці вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам’яті, телефони та більше 50 оптичних дисків.

Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншому фігуранту. Слідчі дії тривають. Встановлюється коло причетних до злочину осіб.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з співробітниками ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура