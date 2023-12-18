Двох чоловіків судитимуть за самовільне облаштування бази відпочинку в Деснянському районі столиці

Фігуранти незаконно зайняли земельну ділянку та побудували будиночки для відпочинку на березі річки Десенка. Слідчі зібрали усі необхідні докази правопорушення та завершили досудове розслідування. За вчинене зловмисникам загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у жовтні поточного року слідчі Деснянського управління поліції, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва, задокументували незаконну діяльність двох чоловіків, які самовільно зайняли земельну ділянку та побудували споруди.

Під час розслідування поліцейські встановили, що двоє киян, з метою прибутку, без дозвільних документів огородили земельну ділянку на прибережній захисній смузі річки Десенка та побудували на ній будиночки для громадського харчування та відпочинку. Фігурантами виявилися кияни, 1962 та 1970 років народження. Слідчі Деснянського управління поліції, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Наразі обвинувальні акти скеровано до Деснянського районного суду. Обвинуваченим може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва