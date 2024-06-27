Двох чоловіків судитимуть за викрадення киянина та вимагання у нього 50 тисяч доларів

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків 24 та 25 років, обвинувачених у викраденні, незаконному позбавлені волі людини, групою осіб, з корисливих мотивів, грабежі та вимаганні, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2023 року на столичному Печерську обвинувачені силою затягли 29-річного чоловіка до свого автомобіля з метою отримати від нього гроші, які він начебто був винен. При собі потерпілий мав 2500 доларів США та мобільний телефон, які привласнив один з викрадачів. Обвинувачені обіцяли відпустити чоловіка, якщо він заплатить їм 50 000 доларів США.

Потерпілого утримували в неволі три доби, тим часом правоохоронці вже шукали його і вийшли на слід викрадачів. Після їх затримання чоловіка відпустили.

Київська міська прокуратура