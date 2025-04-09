Двох чоловіків засуджено до 15 років позбавлення волі за потрійне вбивство

За публічного обвинувачення прокурорів Сумської обласної прокуратури вироком суду 43-річного сум’янина та 47-річного жителя селища Краснопілля визнано винними у пособництві в умисному вбивстві трьох осіб, розбійному нападі та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 5 ст. 27/п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України).

Обох обвинувачених засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

За результатом зібраних доказів, на думку прокуратури, обвинувачені причетні безпосередньо до вбивства потерпілих, а не до пособництва, відтак прокуратура наполягала на довічному позбавленні волі для обвинувачених, тому буде оскаржувати зазначений вирок у суді апеляційної інстанції.

За даними слідства, подія сталась 2 липня 2018 року в Краснопільському районі. Троє жителів Запорізької області, 1982, 1984 та 1978 року народження, за домовленістю з обвинуваченими приїхали в Сумську область на двох автомобілях «Renault Trafic» та «Volkswagen LT», один із яких був завантажений запчастинами до автотракторної та сільськогосподарської техніки вартістю близько 700 тис. грн. На ділянці дороги між с. Земляне та с. Новоолександрівка Краснопільського району в нічний час вони зустрілись із обвинуваченими, які їх розстріляли.

Щоб приховати злочин, обвинувачені зняли із загиблих одяг та ювелірні вироби. Тіла замотали в плівку, перевезли на автомобілі, належному одному з обвинувачених, на поле, засіяне соняшником, де закопали. Закривавлений одяг викинули в озеро неподалік с. Лозове.

На завантаженому автозапчастинами автомобілі один із обвинувачених переїхав на околицю смт Краснопілля, де його чекали знайомі, які не були обізнані про походження товару. Автозапчастини перевантажили в іншу автівку, перевезли в гараж одного з місцевих жителів.

Обвинувачені намагались приховати злочин, однак правоохоронці оперативно встановили обставини події, виявили тіла загиблих та затримали причетних до вбивства.

Сумська обласна прокуратура