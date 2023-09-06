Двох чоловіків затримали за пограбування киянина в гаражному кооперативі

Доки один з них тримав потерпілого за руки, інший нишпорив у його кишенях та витяг гаманець. Також фігуранти забрали з автомобіля чоловіка два набори інструментів. За скоєне їм загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Під час відпрацювання інформації про злочин слідчі та оперативники Святошинського управління поліції спільно зі співробітниками управління кримінального аналізу викрили двох чоловіків за скоєння грабежу на території гаражного кооперативу на вулиці Туполєва. Правопорушниками виявились місцеві мешканці, 1983 та 1994 років народження.

Поліцейські встановили, що спільники підійшли до чоловіка в гаражі та доки один тримав його за руки, інший нишпорив в кишенях та відібрав гаманець з 2500 гривень і документами. Окрім того, зловмисники забрали два набори з інструментами з автомобіля та втекли.

За процесуального погодження Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує від семи до десяти років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва