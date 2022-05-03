Двох харків‘ян судитимуть за незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду два обвинувальні акти за фактом незаконного носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого цього року 41-річний чоловік, незаконно перебуваючи на території військової частини м. Харкова, безпідставно заволодів зброєю та бойовими припасами. Харків’янин викрав 3 гранати РГО, 2 автомати АК-74 та 960 набоїв. Після цього він виніс вказані речі та заховав їх неподалік військової частини.

22 березня чоловік повернувся до схованки та забрав раніше викрадену зброю і боєприпаси. Під час переміщення його було затримано бійцями ЗСУ та працівникам Національної поліції України на одній з вулиць м. Харкова.

Крім того, 57-річний харків‘янин незаконно зберігав обріз гладкоствольної мисливської рушниці, патрони та гранати.

Наразі обвинувальні акти направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях проводив СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура