Двох хмельничанок судитимуть за незаконний збут сотень літрів фальсифікованого алкоголю і тисяч пачок цигарок

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно двох хмельничанок за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

Встановлено, що «бізнес» організували дві жінки 59 та 32 років.

Протягом 2021-2022 років вони придбали близько 500 літрів фальсифікованої алкогольної продукції під виглядом горілки та коньяку і понад 3000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів, на загальну суму понад 90 тис грн.

Товар реалізовували на території області.

Відповідно до висновків експертних досліджень вказані підакцизні товари не відповідають вимогам ДСТУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням поліції ГУНП в області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури