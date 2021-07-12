Двох керівників компанії-забудовника судитимуть за ухилення від сплати ₴9 млн. земельного податку

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду два обвинувальних акти стосовно керівників одного з підприємств, яке входить до групи компаній відомого забудовника за фактом ухилення від сплати 9 млн грн земельного податку (ч. 2 ст. 212 КК України).

За даними слідства, керівники підприємства, які очолювали його у 2017–2018 роках, умисно занизили річну орендну плату за землю на території Дарницького району міста Києва у деклараціях з плати за землю. Таким чином підприємство завдало збитків бюджету міста Києва.

З метою відшкодування збитків прокурором також заявлено два цивільні позови.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалось слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора