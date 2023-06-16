Двох керівників лісових підприємств на Закарпатті підозрюють у перевищенні влади зі збитками у ₴3,5 млн.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора Національного природного парку «Зачарований край» та ексдиректору ДП «Великоберезнянське лісове господарство».

Їм інкриміновано перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України).

За даними слідства, підозрювані організували незаконну вирубку лісу. Упродовж тривалого часу вони видавали лісорубні квитки, без дотримання відповідних лімітів та дозволів. На підставі цих документів було проведено рубки лісів на ділянках природно-заповідного фонду.

Згідно висновків інженерно-екологічної та почеркознавчої експертиз підтверджено порушення лісового законодавства та суму заподіяних державі збитків – понад 3,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора