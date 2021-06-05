Двох киян викрили у зберіганні та збуті вогнепальної зброї та боєприпасів

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва затримано двох мешканців столиці, викритих на збуті та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 59-річний охоронець одного із столичних ТРЦ незаконно реалізовував на території м. Києва вогнепальну зброю, патрони та вибухову речовину.

Під час проведення контролю за вчиненням злочину оперативний покупець придбав у чоловіка 2 одиниці вогнепальної зброї – пістолет «ПМ» та пістолет «Наган», а також більше 70-ти боєприпасів до них та вибухову речовину на загальну суму 1800 дол. США.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців Оболонського УП ГУНП у м. Києва, Лівобережного відділу ГУ СБ України у м Києві та Київській області за участю співробітників спецпідрозділу Національної поліції України під час чергової реалізації «товару» зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Надалі під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманого, а також його 54-річного спільника, правоохоронці вилучили ще більше 100 бойових припасів до вогнепальної зброї та гранатомету.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру та обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Київська міська прокуратура