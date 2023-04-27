Двох корегувальників вогню по місту Часів Яр засудили до 15 років вʼязниці

Дружківський міський суд Донецької області визнав двох громадян винними у державній зраді в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 квітня.

У 2022 році, мешкаючи в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області, чоловік та жінка, маючи проросійські погляди, сприяли ворожій армії, передаючи інформацію про розташування складів боєприпасів, дислокації та переміщення техніки підрозділів Збройних сил України.

Обвинувачені вступили в змову з невстановленим представником підконтрольних Російській Федерації незаконних збройних формувань, які діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Співрозмовник отриману інформацію пересилав представнику НЗФ ОРБ «Спарта». Для спілкування вони використовували месенджер Telegram.

У вироку йдеться про кілька епізодів передачі інформації з серпня по грудень 2022 року.

Наприклад, 10 жовтня жінка надіслала пʼять фотографій з результатами обстрілу міста Часів Яр і текстом «это у нас сегодня». Через пару днів обвинувачена повідомила про розташування підрозділу місцевої територіальної оборони.

25 жовтня 2022 чоловік надіслав представнику незаконного збройного формування два голосові повідомлення із пропозицією дати точні координати розташування підрозділу ЗСУ, якщо його негайно обстріляють російські війська.

На початку грудня обвинувачений поінформував про місце знаходження складу з боєприпасами ЗСУ.

13 грудня 2022-го зловмисників затримали.

До суду надійшли угоди про визнання винуватості, в яких визначено, що обвинувачені надали слідству інформацію, яка підтверджена доказами і викриває інших учасників злочинної групи.

Чоловіка та жінку засудили до 15 років тюремного покарання із конфіскацією усього майна.