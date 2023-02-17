Двох лісників з Борової підозрюють у держзраді: організовували передачу деревини для окупаційної влади

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом лісникам у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, старший майстер лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство» перейшов на бік ворога. 64-річний лісник добровільно обійняв посаду «старшего мастера леса Боровского лесничества», незаконно створеного на базі українського держпідприємства.

Зрадник організовував заготівлю деревини та передавав її російським загарбникам для облаштування бліндажів та інших фортифікаційних споруд проти ЗСУ.

У свою чергу, його 36-річний колега став при окупантах «лесничим» у фейковому лісництві та сприяв передачі українського лісу для потреб окупаційної влади. До «кар‘єри» при окупантах чоловік обіймав посаду майстра лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство».

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура