Двох лісників з Борової підозрюють у держзраді: організовували передачу деревини для окупаційної влади

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом лісникам у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, старший майстер лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство» перейшов на бік ворога. 64-річний лісник добровільно обійняв посаду «старшего мастера леса Боровского лесничества», незаконно створеного на базі українського держпідприємства.

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Зрадник організовував заготівлю деревини та передавав її російським загарбникам для облаштування бліндажів та інших фортифікаційних споруд проти ЗСУ.

У свою чергу, його 36-річний колега став при окупантах «лесничим» у фейковому лісництві та сприяв передачі українського лісу для потреб окупаційної влади. До «кар‘єри» при окупантах чоловік обіймав посаду майстра лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство».

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Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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