Двох мешканок Київщини викрили в організації мережі надання сексуальних послуг

Одна із жінок винаймала квартири та підшукувала кандидаток для зайняття проституцією, інша – приймала замовлення від клієнтів та координувала оплату інтимних послуг. За організацію незаконного бізнесу спільницям загрожує до семи років позбавлення волі.

Працівники столичної поліції встановили, що двоє осіб організували на території Києва місця розпусти з метою надання сексуальних послуг. За даним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України та спільно з працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичного главку і під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 задокументували злочинну діяльність зловмисниць.

Як повідомив старший оперуповноважений сектору відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що організатором незаконного бізнесу є 42-річна жителька Київської області. Вона орендувала кілька квартир у місті Києві, в яких дівчата надавали послуги:

«Для реалізації злочинного наміру жінка сама займалася розміщенням рекламних оголошень про надання інтимних послуг у мережі Інтернет, особисто проводила «кастинги» та співбесіди з дівчатами. Також їй допомагала ще одна жінка – 36-річна мешканка Київської області, яка виконувала роль диспетчера. Вона приймала дзвінки, отримувала замовлення від клієнтів, контролювала дівчат-повій та оплату послуг».

Година «відпочинку» коштувала клієнту від 1000 до 1500 гривень. Отримані гроші повії перераховували на банківські картки організаторки, яка сама їх розподіляла між ними та спільницею.

«З метою конспірації незаконної діяльності організаторка постійно змінювала мобільні телефони разом із номерами, а також адреси місць розпусти. У рамках кримінального провадження ми провели обшуки за місцем проживання фігуранток та в орендованих квартирах. Під час слідчих дій вилучили речові докази злочинної діяльності, а саме — гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, комп’ютерну техніку», — додав поліцейський.

Жінок затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Спільницям повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Окрім того, слідчі встановлюють інших осіб, причетних до вказаного правопорушення.

Відділ комунікації поліції Києва