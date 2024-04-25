Двох мешканців Хмельниччини судитимуть за вбивство з особливою жорстокістю

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно двох мешканців Хмельницького району за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із особливою жорстокістю (п.п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Подія сталась 9 лютого в с. Калинівка в Хмельницькому районі.

Встановлено, що троє чоловіків випивали в оселі одного з обвинувачених.

Під час застілля між ними зав’язалась суперечка. Тоді у 61-річного господаря та його 59-річного гостя виник умисел на вбивство третього товариша.

Фігуранти зв’язали потерпілому руки ременем, вдарили декілька разів сокирою по колінах та завдали близько 20 ударів кухонним ножем в різні ділянки тіла.

39-річний чоловік помер на місці від гострої крововтрати.

Зрозумівши, що накоїв господар будинку сам зателефонував до поліції. Його спільник місце події залишив. Однак, практично одразу після отримання повідомлення правоохоронці його затримали. У скоєному він також зізнався.

Наразі вони перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури