Двох мешканців Житомира підозрюють у поширенні закликів до захоплення держвлади та зміни меж держкордону України

Житомирська обласна прокуратура спільно з Управлінням СБ України в області продовжують викривати осіб, які у період воєнного стану скоїли злочини проти основ національної безпеки.

Так, за процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, двом житомирянам повідомлено про підозру, відповідно, у розповсюдженні матеріалів з публічними закликами до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 КК України), а також у розповсюдженні матеріалів з публічними закликами до зміни меж території і державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 110 КК України).

Слідством встановлено, що житель Житомира, буквально на третій день після широкомасштабного збройного вторгнення рф в Україну, поширив на своїй сторінці у забороненій соцмережі відеозвернення 2014 року до путіна про те, щоб негайно ввести «миротворчі війська» на територію Харківської області. У відео йшлося про невизнання української влади, забороні усіх «нацистських і націоналістичних організацій в Україні». «Ми здєсь і сєйчас бєрьом власть в Харьковє і області і просім обєспєчіть і гарантіровать поддєржаніє етой власті» — зверталися до глави держави-терориста.

Інший пропагандист прорашистської ідеології, 47-річний житомирянин, вподобав публікацію однієї з антиукраїнських інтернет-спільноти та поширив її на своїй сторінці. У цьому дописі крім тексту, підозрюваний поширив ще й графічне зображення, на якому на східній і південній територіях України нанесена державна символіка російської федерації у вигляді кольорів прапору і герба, із закликами приєднатися до росії.

Під час проведених обшуків у помешканні фігурантів справи вилучено знаряддя вчинення злочину – ноутбук і телефон.

Судовою лінгвістичною експертизою встановлено, що обоє підозрювані поширювали тексти, у яких містяться публічні заклики до захоплення влади у Харкові та області, вторгнення збройних сил рф на територію нашої держави, насильницьку зміну встановленого в Україні Конституційного ладу, а також заклики до зміни меж територій та державного кордону України.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводить Управління СБ України в області.

За скоєні злочини Кримінальним кодексом України передбачені покарання, зокрема: обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої (ч. 2 ст. 109), а також позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої (ч. 1 ст. 110).

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури