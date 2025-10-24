Двох молодиків з Одещини затримали за підозрою у серії підпалів автівок (фото)

Фігуранти діяли на замовлення «куратора» з інтернету через жагу до «легких грошей». Слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

За інформацією слідства, під час пошуку роботи 19-річний хлопець з Березівського району та його 18-річний приятель з Подільського району познайомились в інтернеті із невідомою особою, яка запропонувала легко підзаробити грошей шляхом підпалу чужих автівок. «Роботодавець» представився колектором і повідомив, що платитиме кошти за знищення транспортних засобів боржників.

Погодившись, спільники фотографували на вулицях Одеси автівки містян та скидали світлини «куратору», а той обирав, які слід палити. Далі молодики купували легкозаймисті рідини, вночі обливали ними чужі автомобілі, підпалювали, знімали на відео «звіт» і тікали.

Так, приятелі підпалили в Хаджибейському районі два транспортні засоби «BMW» та «Renault», які належали місцевим чоловікам.

Не отримавши всіх обіцяних грошей, молодики відмовилися «працювати» далі. Утім, «куратор» почав шантажувати молодшого за віком хлопця, погрожуючи повідомити про попередні факти підпалів правоохоронцям. Переховуючись удома, на Подільщині, молодик узгодив з «роботодавцем» ще однин автомобіль «Nissan» місцевої жінки і підпалив його в аналогічній спосіб. Полумʼя перекинулось на поруч припаркований автомобіль «Renault Logan», що належав іншій жінці.

Унаслідок скоєних молодиками підпалів ніхто з людей не постраждав. Пожежі ліквідували співробітники ДСНС. Сума збитків, завданих власникам транспортних засобів, встановлюється.

Поліцейські затримали молодшого із приятелів за місцем мешкання після вчинення ним останнього підпалу. Іншого палія розшукали на Миколаївщині, де він переховувався.

Наразі слідчі відділу поліції № 1 та відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1, відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції повідомили фігурантам про підозру, в залежності від скоєного, в умисному знищенні/пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, зокрема за попередньою змовою групою осіб. Згідно із санкцією ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, молодикам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та нічного домашнього арешту. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси та Любашівської окружної прокуратури Одеської області.

В рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють всі обставини злочинів, а також перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Участь у викритті та документуванні злочинної діяльності паліїв брали співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, оперативники та слідчі територіальних підрозділів поліції.

Одеське районне управління поліції № 1