Двох молодиків засудили до 8 і 9 років ув’язнення за жорстоке побиття хлопця на столичному Хрещатику

За підтриманням публічного обвинувачення прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва оголошено обвинувальний вирок двом чоловікам за завдання умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинених групою осіб та таємне викрадення майна в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурори у суді довели, що 2 січня 2023 року на столичному Хрещатику двоє молодиків напідпитку почали чіплятись до дівчини, яка зі своїм знайомим йшла в метро. Захмелілі залицяльники розлютились, коли хлопець вступився за неї та розпочали жорстоко бити потерпілого.

В цей час у нього випав з кишені мобільний телефон, який один із нападників в подальшому таємно викрав, скориставшись непритомним станом чоловіка.

В результаті побиття у потерпілого – 27-річного мешканця Вінниці лікарі діагностували тяжку черепно-мозкову травму. Йому довелось тривалий час проходити лікування.

Дівчина не постраждала, оскільки всю агресію нападники спрямували на її супутника.

Вироком Печерського суду одного з обвинувачених засуджено до 9 років позбавлення волі, його спільника – до 8 років позбавлення волі.

Ще одного їх знайомого, який не брав активної участі в бійці, суд визнав винним у нанесенні побоїв потерпілому та за ч. 1 ст. 126 КК України та засудив до 200 годин громадських робіт.

Київська міська прокуратура