Двох нападників на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» поновили на посадах

Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів.

Директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які за наказом голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера 4 жовтня застосували силу проти журналістів програми «Схеми» у його робочому кабінеті, поновили на посадах.

Цю інформацію «Схемам» повідомили кілька незалежних джерел в АТ «Укрексімбанк». У фінустанові офіційно підтвердили факт поновлення двох співробітників, передає «Радіо Свобода«.

Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів.

Наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку. Редакція також письмово звернулась до пресслужби «Укрексімбанку» з додатковими запитаннями, зокрема з проханням надати інформацію про результати внутрішнього розслідування.

Раніше Ігоря Тельбізова відсторонили від займаної посади. Про відсторонення Олега Осіпова публічно не заявляли, але йому також вручили підозру, а згодом офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.

Дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та 126 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»). Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду, підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

Раніше Наглядова рада звільнила з посади голову правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера. Директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов сам написав заяву про звільнення, яку задовольнили.

2 листопада пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що прокурори передали до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми». Адвокат журналістів Анатолій Попов заявив, що прокуратура передала матеріали до суду, не долучивши до них ключові докази проти обвинувачених – оригінали аудіозапису події та відновленого журналістами відео нападу.

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про цей кредит. Мецгеру не сподобалися питання і він наказав охороні забрати камери та «дістати із них касети». Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити. Пізніше, коментуючи розслідування, Мецгер заявив, що зі сторони банку не було жодних порушень, а претензії до особи отримувача кредиту переадресував до СБУ.

Після нападу на журналістів поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу –перешкоджання законній професійній діяльності ЗМІ. Пресслужба «Укрексімбанку» спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів «Радіо Свобода», звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. // LB.ua